Ruotsissa 57 uutta koronakuolemaa, tartuntoja pitkälti yli 27 000

0:59

Ruotsin ja Suomen erilaiset koronatoimet ovat puhuttaneet paljon julkisuudessa. Käytännössä eron on voinut havaita jopa paljain silmin. Tukholmassa ihmisiä on näkynyt kaduilla lähes tavalliseen tapaan, kun taas Helsingin keskusta on ollut kevään aikana paljon tavallista hiljaisempi. Katso vertailu yltä.