Ruotsin pääministeri Andersson suuttui kokoomusjohtaja Kristerssonille – katsoo tämän pettäneen lupauksen viedä Nato-prosessi sujuvasti läpi

Ruotsi on ajautunut hallituskriisin partaalle, kun sosiaalidemokraattista oikeusministeri Morgan Johanssonia vastaan on ehdotettu epäluottamuslausetta, josta äänestetään tiistaina. Pääministeri Andersson on ilmoittanut eroavansa, jos epäluottamuslause hänen puoluetoveriaan Johanssonia vastaan hyväksytään, joten koko hallituksen tulevaisuus on vaarassa.