Ruotsin huippuhiihtäjä lopettaa uransa – olympiavoittajalta paljonpuhuvia sanoja

– On ollut monia vuosia tavoitteellista harjoittelua, menestystä, vastoinkäymisiä, iloa, epäilystä ja ihoa kananlihalla. Muistoja on paljon ja kiitollisuus on suuri kaikesta, jota olen saanut kokea hienolla ja pitkällä hiihtourallani, Korsgren kirjoitti.