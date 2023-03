Ruotsi äänestää Nato-jäsenyydestä

Ruotsissa valtiopäivät äänestää tänään maan liittymisestä Natoon. Keskustelu aiheesta alkaa täysistunnossa kello 10 Suomen aikaa, ja äänestys ulkoasiainvaliokunnan jäsenyyttä suosittelevasta mietinnöstä on vuorossa noin kello 17.

Natoon liittymisellä on Ruotsissa vahva kannatus, mutta esimerkiksi valtiopäivillä vastustus on suurempaa kuin Suomen eduskunnassa. Puolueista Ruotsin Nato-jäsenyyttä vastustavat vasemmistopuolue ja ympäristöpuolue. Niillä on yhteensä 42 edustajaa 349-paikkaisessa parlamentissa.