Ruotsalaistähti tulossa Valioliigaan – jättimäinen siirtosumma rikkoisi seuraennätyksen

Sopimusneuvottelut ovat Espanjassa täydessä vauhdissa. Newcastlen seurajohto on paikalla neuvottelemassa seurahistorian suurimmasta kaupasta.

/All Over Press

/All Over Press

Nuoresta kärkipelaajasta on tarkoituksena maksaa noin 58 miljoonan punnan siirtomaksu. Summa on euroissa reilut 68 miljoonaa.

Isak on pelannut Real Sociedadissa kesästä 2019 ja on tehnyt seuran riveissä 44 maalia 132 ottelussa. Viimeisin osumista tuli viime sunnuntain 1-4-tappiossa FC Barcelonaa vastaan. Nuori lupaus on myös iskenyt Ruotsille yhdeksän maalia 37 maaottelussa.