Roope Taponen käänsi koko HIFK:n kauden suunnan – nyt hän virittelee uutta kovaa temppua: "Hän on heidän päidensä sisällä"

Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK on enää voiton päässä välieräpaikasta. HIFK kaatoi keskiviikkona Lukon vieraissa lukemin 5–3. Punapetojen maalilla Roope Taponen on iskenyt vakuuttavia näyttöjä pöytään. Taponen käänsi jo runkosarjassa HIFK:n kauden suunnan. Nyt hän on viritellyt uutta, kovaa temppua pöytään. C Moren asiantuntija Niklas Bäckström jakaa 22-vuotiaasta veräjänvahdista ylistäviä sanoja. Lisää tästä jutun yläreunan videolla.