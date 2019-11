Romania saamassa uuden hallituksen, jota johtaa Orban – EU patistaa nimeämään uuden komissaarin

Orban on entinen liikenneministeri ja liberaalipuolueen johtaja.

EU:ssa on odotettu Romanian hallituksen nimittävän uuden ehdokkaan liikennekomissaariksi EU-parlamentin hylkäämän Rovana Plumbin tilalle. Euroopan komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kehottanut Romaniaa nimeämään ehdokkaan viipymättä.

Romaniassa on määrä pitää presidentinvaalien ensimmäinen kierros sunnuntaina. Vaalien selkeä ennakkosuosikki on istuva presidentti Klaus Iohannis. Myös Dancila on ehdolla, mutta hänellä ei uskota olevan mahdollisuuksia.