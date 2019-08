Riihimäellä kadonnut kaksi teinityttöä – oletko nähnyt 12-vuotiasta Idaa tai 14-vuotiasta Viljaa?

Idalla on poliisilaitoksen tiedotteen mukaan päällään mustat housut pinkillä raidoilla, pinkki paita ja musta takki. Tytön hiukset ovat poninhännällä.

Viljalla taas on päällään takki, jossa on valkoinen selkäosa, edessä värejä ja teksti "gymnastics". Hänellä on ruskeat, puolipitkät hiukset.