Rautatientorin metroasemalla kokoontui äärioikeiston mielenosoittajia – mukana useita kielletyssä uusnatsijärjestössä vaikuttaneita henkilöitä

Poliisi valvoo näkyvästi Helsingin keskustassa, kertoo paikalla ollut STT:n toimittaja. Rautatientorin metroasemalla oli puoli neljän paikkeilla iltapäivällä ihmisjoukko, jossa on mukana useita äärioikeistolaisessa PVL:ssä vaikuttaneita henkilöitä. He jatkoivat matkaansa kohti Kansalaistoria, josta Soldiers of Odin -äärioikeistoryhmä oli aloittamassa mielenosoitustaan.