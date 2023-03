JHL:n lakko rautatiealalla peruuntui, mutta junaliikenne yhä vaarassa pysähtyä

Junaliikennettä uhkaa yhä veturinkuljettajia edustavan Rautatiealan Unionin ilmoittama lakko, jonka on määrä alkaa maanantaina. VR:n mukaan yhtiön junaliikenne on yhä vaarassa pysähtyä ensi viikolla lähes kokonaan, vaikka JHL:n lakko peruuntui.

Osapuolten päätökset tarkoittavat, että JHL:n ilmoittamat rautatiealan lakot peruuntuvat. JHL:n ensimmäinen lakko olisi alkanut ensi maanantaina ja kestänyt perjantaihin asti. JHL:n lakot olisivat koskeneet kaikkia rautatiealan työehtosopimuksen piirissä olevia toimintoja ja yrityksiä koko Suomessa.JHL kertoo, että rautatiealalle syntyi kaksivuotinen työehtosopimus, jonka mukaan palkkoja korotetaan kahden vuoden aikana yhteensä kuusi prosenttia. Sopimus sisältää myös 500 euron kertaerän.Junaliikennettä uhkaa yhä Rautatiealan Unionin RAUn lakko, jonka on määrä alkaa maanantaina, elleivät osapuolet pääse sitä ennen sopuun.RAU on antanut lakkovaroitukset ensi viikolle 6.–10. maaliskuuta ja sitä seuraavalle viikolle 13.–17. maaliskuuta. RAU sanoi tiistaina, että todennäköisyys lakkojen toteutumiselle on suuri.RAUn ja työnantajia edustava Palta tapasivat keskiviikkona valtakunnansovittelijan johdolla.