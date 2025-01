Rajusti kaatuneen alppitähden tilasta päivitys

Ranskan alppitähti Cyprien Sarrazin, 30, on päässyt teho-osastolta.

Sarrazin kaatui rajusti Italian Bormiossa maailmancupin syöksylaskukisaa edeltävissä harjoituksissa viime viikon perjantaina. Ranskalaistähti kiidätettiin helikopterilla sairaalaan, jossa hänet leikattiin aivoverenvuodon vuoksi.

Ranskan hiihtoliitto tiedotti torstaina, että Sarrazin on nyt päässyt teho-osastolta.

– Leikkaus sujui hyvin ja hänen tilansa on vakaa. Hän pääsi pois teho-osastolta ja on nyt tavallisessa sairaalahoidossa. Hänen edessään on pitkä toipumisjakso ja kuntoutus, Ranskan hiihtoliitto kertoo X-tilillään.

Sarrazin loukkasi kaatumisen yhteydessä myös jalkansa. Ranskan hiihtoliiton mukaan Sarrazinin on määrä palata kotimaahansa Ranskaan Lyonin sairaalan neurokirurgiselle osastolle perjantaina.

Sarrazin on voittanut urallaan viisi maailmancupin kilpailua.