Raimo Summanen sai valmennuspestin Keski-Euroopasta

Summanen ottaa hoteisiinsa ICEHL:ssä viimeisenä majailevan Black Wingsin päävalmentajan tehtävät maanantaista lähtien. Tiistaina Summasen on tarkoitus vetää ensimmäiset jääharjoitukset uudelle joukkueelleen.

59-vuotias Summanen on ehtinyt toimia valmennusuransa aikana niin Jokereiden, Leijonien ja HIFK:nkin päävalmentajana. Ulkomailla Summanen on luotsannut KHL-seura Avagard Omskia ja sveitsiläistä Rapperswilia. Tämän lisäksi Summanen on kerryttänyt valmennuskokemusta myös apuvalmentajantehtävissä.