Putin pääsi paitsiosta suurvaltajohtajien peleihin – Putinin ja Kimin tapaaminen on menestys jo siksi, että se ylipäänsä tapahtuu

– Tapaamisessa sekä Venäjän että Pohjois-Korean intressit yhdistyvät. Pohjois-Korean on tärkeä pystyä näyttää maailmalle, että sillä on muitakin keskustelukumppaneita kuin Yhdysvallat tai Kiina. Lisäksi Venäjälle ja Putinille on tärkeä osoittaa, että hän on tärkeä pelaaja myös tässä pöydässä, Kallio sanoo.