Puolan pääministeri: Ehdotus EU:n uudeksi Venäjän pakotepaketiksi on liian hento ja heikko

Viimeisin ehdotus EU:n uudeksi Venäjän vastaiseksi pakotepaketiksi on liian heikko, sanoo Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki. Pääministeri kommentoi asiaa vieraillessaan Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan vuosipäivänä.

– Mitä tulee kymmenenteen pakotepakettiin, me emme ole tyytyväisiä siihen, koska se on liian pehmeä, liian heikko. Me ehdotamme, että mukaan otetaan lisää ihmisiä, Morawiecki sanoi.