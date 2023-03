Porin kiekkohuuma leviää: Kanadalainen NHL-tähti poseerasi Ässät-paidassa

Puolivälierissä Ilvestä vastaan taisteleva Ässät on saanut Porissa aikaan taas näyttävän kiekkohuuman päälle. Joukkueen kevään sloganiksi on valikoitunut Revi. Raasta. Runno. Sloganin perusteella on tehty jo fanikappalekin ja t-paitoja.