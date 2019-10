Politiikan sekasorto Britanniassa ei ota loppuakseen – Johnson: "Vaaleista tulee vaativat"

Johnson lupaili aiemmin lokakuun loppua

"On aika saada brexit maaliin"

– On aika yhdistyä ja saada brexit maaliin. Se on vaativaa, mutta teemme kaikkemme, Johnson sanoi BBC:n mukaan.

Viisi viikkoa aikaa kampanjoida

Politiikan sekasorto on jatkunut jo neljättä vuotta, mikä painaa myös kansanedustajien harteilla. Liberaalidemokraattien kansanedustaja Heidi Allen kertoi eilen, ettei asetu enää ehdolle, koska on uupunut ilkeyteen ja pelotteluun, josta on tullut osa arkipäivää.

"Älä anna Grinchin varastaa jouluasi"

Daily Mirror -lehti taas kuvaa pääministeri Johnsonin kannessaan kalkkunana tekstillä "On aika täyttää kalkkuna". Lehti myös toteaa, että äänestäjillä on mahdollisuus "antaa potkut uhkarohkealle Johnsonille".

Tabloid-lehti Sun, joka on avoimesti tukenut brexitiä, taas iloitsee kannessaan, että Britannia saa nyt mahdollisesti New Year's Even (uudenvuodenaatto) sijasta "New Year's Leaven" eli uuden vuoden lähdön.