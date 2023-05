Poliisi tutkii Espoossa tapahtunutta tapon yritystä – uhri sekä epäilty tunsivat toisensa

– Asianomistaja ja rikoksesta epäilty tuntevat toisensa entuudestaan. He ovat molemmat 40-vuotiaita miehiä. Poliisilla on alustava käsitys teon mahdollisesta motiivista. Esitutkinta on kuitenkin vasta alussa, joten emme voi avata sitä vielä tarkemmin, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Jyrki Kallio.