Poliisi pyytää havaintoja vihreästä Toyotasta Kainuun alueella – kateissa muistisairas puolankalaisnainen

Hän lähti ajamaan vihreällä Toyota Avensis -merkkisellä autolla, jonka rekisterinumero on UTY-219.

Auto saattaa liikkua Puolangalla Pöytäpurontien lähettyvillä. Nainen on pukeutunut harmaaseen ulkotakkiin sekä harmaisiin housuihin. Päässään hänellä on mustavalkoinen lippalakki. Naisella on tummat hiukset.