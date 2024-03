Poliisi pyytää havaintoja Oulussa kadonneesta naisesta

Kadonneella naisella on poliisin tiedotteen mukaan yllään puolipitkä tummansininen toppatakki, viininpunaiset ulkoiluhousut, mustat kengät ja hänellä on mukanaan kaksi käsilaukkua. Nainen on noin 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on silmälasit.