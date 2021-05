Poliisi etsii aseistautunutta ex-sotilasta Ranskassa: alueen asukkaita kehotettu pysymään sisätiloissa 

– Noin 30-vuotias mies on raskaasti aseistautunut. Hän on urheilullinen ja liikkuu nopeasti, sanoi kunnan pormestari Francine Bourra uutistoimisto AFP:lle.

Mies on pystytty paikantamaan noin viiden kilometrin päähän, mutta Bourran mukaan kyse on metsäisestä alueesta, jonne on vaikea päästä. Miehellä on kotiväkivaltataustaa ja siksi hänellä on elektroninen ranneke, Bourra lisäsi.