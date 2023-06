Poliisi etsii 70-vuotiasta naista – nähty viimeksi Inarissa Hotelli Kiilopäällä

Nainen on lähtenyt Lapin matkalleen kotoaan Helsingistä noin 10 vuorokautta sitten. Lapissa ollessaan hän on majoittunut Hotelli Kiilopäällä Saariselällä.

Hänen matkatavaroitaan on ollut hotellihuoneessa vielä lauantaina 17.6.2023 aamupäivällä. Hotellin henkilökunnan käydessä tarkistamassa siivouksen tarvetta lauantaina iltapäivällä, matkatavarat ovat olleet poissa ja avain oli jätetty huoneeseen. Tämän jälkeen naisesta ei ole näköhavaintoja.

Naisen liikkeiden ja asioinnin perusteella on mahdollista, että hän on suunnitellut paluuta kotiinsa Helsinkiin. Kiilopäältä on lähtenyt linja-auto lauantaina 17.6.2023 klo 14.00 etelää kohti.

Linja-auto on pysähtynyt Sodankylässä, jossa kyydistä on poistunut kaksi matkustajaa. Linja-auto on jatkanut matkaa kohti Rovaniemen juna-asemaa, jossa kaikki matkustajat ovat poistuneet kyydistä.

Nainen on 70-vuotias. Hän on normaalivartaloinen ja pituutta 168 cm. Hänellä on olkapäiden yli ulottuvat vaaleat hiukset ja yllään todennäköisesti rento vapaa-ajan asu. Hän käyttää silmälaseja.

Naisella voi olla jalassaan vaaleanpunaiset kengät. Hänellä on mukanaan myös vihertävä noin 30 litran retkireppu ja isohko noin 40 x 50 cm kokoinen matkalaukku rullilla, jota hän todennäköisesti vetää perässään.

Viimeinen näköhavainto hänestä on tehty Inarissa Kiilopäällä perjantaina 16.6.2023 illalla.