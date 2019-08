Pohjois-Korean Kim Jong-un ei tyytynyt "Suuren johtajan" titteliin – lakimuutos pönkittää itsevaltiaan asemaa entisestään

Tähän asti Pohjois-Korealla on ollut nimellinen valtionpäämies, joka on ollut maan parlamentin puheenjohtaja. Tehtävään nimitettiin huhtikuussa Choe Ryong Hae. Maan itsevaltiaana tunnetun Kim Jong-unin titteli on taas ollut "suuri johtaja".