Podcast: Näin Janne Puhakka kuvaili murhasta epäiltyä puolisoaan vuosi sitten

Jääkiekkouransa lisäksi Puhakka tunnettiin siitä, että hän oli ensimmäinen avoimesti homoseksuaalisuudestaan kertonut SM-liigassa pelannut kiekkoilija. Hänet palkittiin vuonna 2022 Queer of the Year -gaalassa Vuoden esikuvana.

Puhui podcastissa avoimesti elämästään

Päätyi elämään "kahta elämää"

Puhakka kertoi monesti halunneensa lopulta kertoa julkisesti homoudestaan voidakseen auttaa esimerkillään muita. Vaikka asian ei nykymaailmassa pitäisi ylittää uutiskynnystä, on se kuitenkin yhä varsinkin jääkiekkomaailmassa tabu, jolla on hyvin vahva stigma.

Puhakka: "Tulee riitoja ja erimielisyyksiä"

– Mutta jos joku jotenkin tietoisesti yrittää minua vaikka satuttaa sillä, että arvostelee meidän suhdetta jollain tapaa, niin siitä en pidä. Mutta silloin olen tavallaan valmis myös taistelemaan, että sitten kerron kyllä oman mielipiteeni asiasta. Sitä on tosi vähän onneksi tullut, enemmän se on sellaista luonnollista, inhimillistä erehdystä ja sitten me korjaillaan, ja se on yleensä aika fine.

– Turha valehdella, kyllä he kysyivät ja kyseenalaistivat sitä aika paljon. Mutta sitten Rolf on myös ihmisenä sellainen, että faija sanoi hyvin siinä kirjassa (Puhakan omaelämäkerta), että Rolf osaa ottaa yleisön haltuunsa.

– Monilla voi olla sellaisia (ajatuksia), että okei, hän on paljon vanhempi, mutta kun tapaat sen ihmisen, ajattelet, että Janne on aika hyvissä käsissä, niin sanotusti. Sillä tavalla se yleensä menee.

– Tulee riitoja ja erimielisyyksiä. Parisuhteeseenkin kuuluu niin paljon. Mielestäni olisi väärin sanoa, että se on pelkkää sellaista ruusuilla tanssimista. Ei se sitä ole. Kyllä totta kai, enemmän sellainen mielenterveydelle hyödyllinen juttu kuin haitallinen. Se on ehkä, mitä ennen ei ole ollut, sitä että on pystynyt puhumaan, niin nyt on sellainen, kelle pystyy käytännössä sanomaan mitä vaan, niin se on makea fiilis.