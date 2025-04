Pitkäperjantain messu alkoi Vatikaanissa – ilman paavia

Messuja on annettu paavin sijasta kardinaalien johdettavaksi.

Paavi Franciscus on hauraan terveytensä vuoksi päätynyt tänä vuonna delegoimaan osan pääsiäiseen liittyvistä tehtävistään muille.

Pitkäperjantain messua Vatikaanin Pietarinkirkossa johti kardinaali Claudio Gugerotti. Messu alkoi alkuillasta perjantaina Suomen aikaa.

Pitkäperjantain illan Via Crucis -ristisaatto Roomassa oli puolestaan annettu kardinaali Baldo Reinan johdettavaksi. Kahtena edellisenäkin vuonna paavi Franciscus on jättänyt Via Crucisin väliin terveyssyistä.

Paavi ei tänä vuonna aio johtaa myöskään pääsiäisyön eikä pääsiäissunnuntain messuja, jotka nekin on delegoitu kardinaaleille. Vatikaanin verkkosivujen mukaan pääsiäissunnuntain messun pitää kardinaali Angelo Comastri.

Pääsiäissunnuntaina ohjelmassa on myös urbi et orbi -puhe, jonka paavi on perinteisesti pitänyt Pietarinaukiolle katsovalta parvekkeelta. Alkuillasta ei ollut vielä selvää, aikooko paavi antaa tekstin lukemisen jonkun toisen tehtäväksi.

Perinteinen urbi et orbi (kaupungille ja maailmalle) -puhe pidetään kahdesti vuodessa, pääsiäisenä ja jouluna. Puheessa otetaan usein kantaa ajankohtaisiin, globaaleihin kysymyksiin. Sitä seuraa perinteisesti paikan päällä kymmeniätuhansia ihmisiä.

Vieraili vankilassa

Pitkän sairaalajakson jäljiltä toipilaana oleva paavi kertoi eilen tekevänsä parhaansa, kun hän vieraili tapaamassa vankeja Rooman keskustassa sijaitsevassa Regina Coelin vankilassa.

Vatikaanin mukaan paavi tervehti noin 70:tä vankia ja vankilan henkilökunnan jäsentä käyntinsä aikana. Perinteiseen vankien jalkojen pesuun paavin vointi ei tänä vuonna riittänyt.

Menneenä palmusunnuntaina toipilas paavi ilahdutti katolista kirkkokansaa improvisoidulla kierroksella Vatikaanin Pietarinkirkon edustalla. Paavi toimi vastoin lääkäreidensä neuvoja, sillä häntä oli nimenomaan kehotettu välttämään väkijoukkoja.

88-vuotias paavi joutui sairaalaan helmikuun puolivälissä hengitysvaikeuksien vuoksi. Tilanne paheni lopulta keuhkokuumeeksi, ja paavi vietti lähes 40 päivää sairaalassa.