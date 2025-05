Petteri Nummelinilta tyly viesti Leijonille: ”Lähdemme lyömään ja hakkaamaan niin paljon kuin pystymme”

Latvian valmennusryhmään kuuluva Petteri Nummelin tietää, että Leijonien horjuttamiseen tarvitaan lauantaina myös sääntöjen rajamaille menemistä.

Suomi ja Latvia kohtaavat lauantai-iltapäivänä elintärkeässä ottelussa, sillä joukkueet ovat kahden pisteen erotuksella pudotuspeliviivan molemmin puolin jääkiekon MM-kisojen A-lohkossa. Väliin mahtuu myös Slovakia.

Peräti 15 MM-kisat Leijonien puolustuksessa pelannut Petteri Nummelin on kuulunut viimeisen kolmen kauden ajan Latvian valmennusryhmään. Oman maailmanmestaruutensa ja kuuden muun MM-mitalinsa jatkeeksi Nummelin sai kaulaansa pronssisen MM-mitalin myös Latvian sensaatiomaisesta saavutuksesta vuoden 2023 MM-kisoista.

Lauantaina edessä on erityinen kohtaaminen Suomen kanssa. Siihen Latvia lähtee altavastaajana, vaikka Leijonatkaan ei ole aivan parhaiden päiviensä vedossa.

– Totta kai me lähdemme voittamaan jokaista peliä, mutta jokainen piste tästä eteenpäin on elintärkeä. Suomi on nyt yksi niistä maista, keitä vastaan me nyt taistelemme, että kuka tästä menee jatkoon, Nummelin sanoo lähtökohdista MTV Urheilulle.

Latvia on voittanut Tukholman kisoissa Ranskan ja Slovenian, mutta ottanut perään 1–7-lukemiin köniin Kanadalta ja 0–6 Ruotsilta.

Nummelin tietää, ettei Suomeltakaan revitä helposti pisteitä. Viesti Leijonille on silti tyly.

– Meidän täytyy luistella tosi paljon, tukkia keskialue ja olla aika ilkeitä. Meidän pitää kyllä ronkkia, lyödä ja olla koko ajan kiinni. Siellä sääntöjen rajamailla niin sanotusti – ja joskus voi mennä vähän toisellekin puolelle.

– Kyllä me lähdemme lyömään ja hakkaamaan niin paljon kuin pystytään, Nummelin lupaa.