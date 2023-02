Pelaajalegendaa huhutaan Messin ja Mbappen seuraavaksi kaitsijaksi – "Miten sä voit saada ne samaan lauseeseen?"

Useat lähteet kertovat, että Aston Villasta syksyllä monoa saanut Steven Gerrard on PSG:n qatarilaisomistajien kiikarissa.

Millä kierteellä Steven Gerrard voisi päätyä mm. Messin ja Neymarin kaitsijaksi? Katso pääkuvan videolta C Moren studioasiantuntijoiden väittely aiheesta.

C Moren UCL-studio otti kantaa valmentajahuhuun. Selostaja Tuomas Virkkunen ei säästellyt epäilyksen ruoskaansa. Mika Väyrynen puolestaan asettui mahdollisen yllätysnimityksen puolelle.

Vaikka PSG on Ranskan liigan kärjessä, on joukkueen otteita kritisoitui. Tähtisikermä ei saa täyttä potentiaaliaan irti. Nykyvalmentaja Galtier on ollut seurassa viime kesästä saakka.