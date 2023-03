Pekka Jormakka linjasi hymyissä suin – Jukurit elää nyt yhden tietyn elokuvan henkistä elämää

Jääkiekon SM-liigassa Mikkelin Jukurit tavoittelee yhä tiukasti pudotuspelipaikkaa. Jukurit otti torstaina ison voiton, kun se kaatoi vieraissa Lukon 2–1. Sen myötä se nousi nyt alemman pudotuspeliviivan päälle. Jukureihin yhdistyy vuonna 1997 julkaistu elokuva, Do You Believe in Miracles? Lisää muun muassa tästä jutun yläreunan videolla, missä näkyy Jukureiden illan sankarihahmon Pekka Jormakan haastattelu.