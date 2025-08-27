Autovaras pakeni Suomesta Ruotsiin – pakomatka loppui lyhyeen

Kuljettaja pakeni varastetulla autolla Ruotsin puolelle.All Over Press
Julkaistu 27.08.2025 15:43
Anna Egutkina

Ruotsiin poliisia paennut kuljettaja törmäsi pakomatkallaan toiseen autoon.

Keskiviikkona hieman ennen puolta päivää Torniossa poliisia paennut kuljettaja ajoi rajan yli Ruotsiin. 

Pakomatka loppui kuitenkin lyhyeen, kun kuljettaja törmäsi kuljettamallaan autolla toiseen autoon Haaparannalla.

Ruotsin poliisi otti kuljettajan kiinni ja luovutti hänet Suomen poliisille. Selvisi, että auto oli varastettu.

Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja moottorikulkuneuvon käyttövarkautena.

Törmäyksestä ei poliisin mukaan aiheutunut henkilövahinkoja.

