Paikallinen media: Suomalaismiestä puukotettu kaulaan ryöstön yhteydessä Thaimaassa

Mediatietojen mukaan paikallinen poliisi on pidättänyt kaksi miestä epäiltynä teosta. Lisäksi kaksi epäiltyä miestä on yhä karkuteillä, ja heistä on annettu löytöpalkkiollinen etsintäkuulutus. Ryöstäjät saivat saaliikseen käteistä rahaa.