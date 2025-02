Paavin vointi ennallaan, viime yö rauhallinen

Paavi Franciscuksen vointi on pysynyt muuttumattomana, kertoo Vatikaani. Paavin viime yö oli rauhallinen, mutta hänen tilansa on edelleen kriittinen.

– Yö sujui hyvin, paavi nukkui ja on lepäämässä, sanottiin Vatikaanin lyhyessä lausunnossa.

88-vuotias paavi joutui sairaalaan toissa viikon perjantaina kärsittyään jo pidemmän aikaa hengitysvaikeuksista. Hän on ollut sairaalassa 11 päivää, mikä on pisin aika, jonka hän on paavina ollessaan viettänyt sairaalassa.

Paavilla todettiin ensin keuhkoputkentulehdus, joka kehittyi keuhkokuumeeksi molemmissa keuhkoissa.

Lauantaina paavilla todettiin trombosytopenia, minkä vuoksi hänelle tehtiin verensiirtoja. Trombosytopenia tarkoittaa verihiutaleiden normaalia vähäisempää määrää veressä.