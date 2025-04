Pääsiäiskokot vaakalaudalla – syy on selvä

Sääennusteiden perusteella näyttää siltä, että pääsiäiskokkoperinteen ydinseuduista Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla ei päästä lankalauantaina polttamaan pääsiäiskokkoja.

Ilmatieteen laitoksen maastopalovaroitus on ollut tänään voimassa Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, laajoilla alueilla Suomen etelä- ja keskiosissa sekä Ahvenanmaalla. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen arvioi, että varoitus on todennäköisesti voimassa myös lauantaina, vaikka sateitakin on luvassa.

– Todennäköisempää on, että sateet ovat sen verran paikallisia ja vähäisiä, että merkittäviä muutoksia ei tapahdu vielä lauantaina.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos muistuttaa tiedotteessaan, ettei kokkoa tai muuta avotulta saa sytyttää maastopalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muutoin ilmeinen.

Helsingissä puolestaan Seurasaaren pääsiäiskokko on peruttu maastopalovaroituksen vuoksi.