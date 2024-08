Oulussa tehty löydöksiä, joista poliisi vaikenee – tapaukseen liittyy ammuttu nuori mies

Oulun Hollihaan venesatamassa tehdyissä etsinnöissä on edistytty, kertoi rikoskomisario Ilkka Riikola STT:lle maanantaina. Alueelta on hänen mukaansa tehty löydöksiä. Riikola ei täsmentänyt, millaisia löydöksiä poliisi on tehnyt.