Olli Jokiselle synkkä oppitunti Ruotsissa: "Kuin isät vastaan pojat"

– He olivat meitä parempia ensimmäisestä vaihdosta viimeiseen, Jokinen tiivisti.

– He luistelivat enemmän ja kamppailivat enemmän. Me emme osallistuneet, vaan katsoimme vierestä. Ilman maalivahtiamme ( Tim Juel ) tämä olisi voinut päättyä pahemminkin.

– Tämä ottelu antoi minulle paljon tietoa, että millä tasolla Ruotsin huippujoukkue ja Euroopan huippupelaajat ovat. Meillä on paljon töitä tehtävänämme, Jokinen kommentoi.

– Meidän täytyy kamppailla enemmän ja treenata kovempaa. Se on ainoa asia, johon voimme vaikuttaa. Et voi pelata kiekkoa ilman kamppailutilanteiden voittamista. Me saimme tänään ison oppitunnin. Hatunnosto Färjestadille, Jokinen tunnusti.