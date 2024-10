Olkiluoto 2 palaa vajaatehoisena, jottei se ole vaarassa mennä heti uudelleen rikki

Asiasta kertoo Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho STT:lle. Olkiluoto 2 on ollut poissa käytöstä liki kuukauden generaattorin roottorivian vuoksi.



Olkiluoto 2:n sähköntuotannon on määrä olla aluksi alhaisemmalla 725 megawatin tehotasolla, kun sen maksimiteho on 890 megawattia. Ahon mukaan näin halutaan pienentää riskiä, että vikaantuneen roottorin tilalle vaihdettu toinen roottori vikaantuisi sekin.



Käytöstä poistetun roottorin vian syyn selvitys jatkuu.