Öljyonnettomuus Inkoon satamassa

Vene on törmännyt rantautuessaan sataman rakenteisiin Inkoossa. Törmäyksen seurauksena öljyä on valunut vesistöön.

Öljyvuoto on pelastuslaitoksen mukaan tukittu ja leviäminen on estetty puomittamalla osa satamasta. Lisäksi imeytystoiminta on käynnissä, pelastuslaitos lisää.