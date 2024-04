Öljyn hinta pompannut selvään nousuun Iraniin tehdyn iskun seurauksena – hermoilu tarttunut pörsseihinkin

Myöhemmin hinnat tasaantuivat hieman ylimmistä huipuistaan. Vuodenvaihteesta lähtien öljy on kallistunut jo noin 17 prosenttia, ja hintataso on korkein sitten kesän 2022. Öljyntuottajamaiden päätökset vähentää tuotantoa ovat pitäneet hintoja koholla. Markkinoilla on spekuloitu, että öljyn barrelihinta voi kivuta yli sataan dollariin jos tilanne pysyy kireänä.