Oliver Helander sivuun isolta näyttämöltä

Keihäänheittäjä Oliver Helander jää pois ensi viikon tiistaina kisattavasta Paavo Nurmi Games -tapahtumasta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. Helanderin manageri Kristian Bäck vahvistaa uutisen myös MTV Urheilulle.

– Oliverilla tuli treenitilanteessa pientä kipusignaalia. Isommasta vammasta ei ole kyse, Bäck kertoo MTV Urheilulle.

– Tässä vaiheessa kautta ei oteta mitään riskiä, että loukkaantuisi pahemmin, Bäck jatkaa.

28-vuotias Helander on viihtynyt Turun kisatapahtumassa. Hänen ennätyksensä 89,83 on vuoden 2022 kisasta. PNG on kovatasoisin Suomessa miteltävä yleisurheilukilpailu.

Helander kertoi MTV Katsomon Kisakatsomo -ohjelmassa perjantaina 13. kesäkuuta, että hänen on tarkoitus osallistua Pariisin Timanttiliigan osakilpailuun juhannuslauantaina 21. kesäkuuta.

Helander nappasi viime kesänä uransa ensimmäisen aikuisten arvokisamitalin. Hän otti Roomassa EM-pronssia.