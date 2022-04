Nokia Arenalla ihmeeseen yltänyt Antti Saarela vaihtaa seuraa SM-liigassa

– Tärkeä sopimus meille. Antti on nuori pelaaja, joka on kehittynyt isoin harppauksin. Tulemme saamaan hänestä tulosyksikön pelaajan. Saarelan luisteluvoima on Liigan ehdotonta eliittiä, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt sanoo tiedotteessa.