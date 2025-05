Niko Saarinen ärähti Love Islandin ulkonäkökommenteista – Töllötuomarit: Ottakaa opiksi!

Love island Suomi -ohjelman juontaja Niko Saarinen kommentoi ohjelman miesosallistujien alentavia ulkonäkökommentteja. Töllötuomarit analysoivat, mikä vaikutus keskustelulla on.

Love Island Suomen ulkonäköön keskittyneet ikävät kommentit puhututtavat edelleen, ja nyt lusikkansa soppaan laittaa myös ohjelman juontaja Niko Saarinen.

Saarinen kommentoi villan yhteen naisasukkaaseen Peppinaan kohdistuneita kommentteja, joista on käyty somessa kiivasta keskustelua.

Villan miespuoliset asukkaat Joosua ja Benjamin ovat kommentoineet Peppinan syömistä ja ulkoista olemusta, kuten rintojen kokoa.

– On ollut ilo seurata sitä, että tämä on herättänyt niin paljon keskustelua ja vastavirtaa, että ihmiset ovat todenneet, että tämä ei ole ok tänä päivänä, Saarinen sanoo.

– Uskon, että tämän seurauksena moni mies tajuaa, että noin ei voi puhua kellekään.

MTV:n Töllötuomarit-kaksikko Katri Utula ja Katja Lintunen pohtivat, ottavatko ihmiset tästä opiksi ja onko tällä vaikutusta siihen, mitä ihmiset päästävät jatkossa suustaan.

