Neymar-välikohtaus säikäytti F1-väen – kisoihin tulossa näkyvä muutos?

Muutos näkyisi kotikatsomoihin asti, sillä tapana on, että kisojen vip-vieraita haastatellaan tv-lähetykseen starttia odotellessa.

– Meidän täytyy ottaa opiksi siitä, mitä Espanjassa tapahtui. Stefano Domenicali (F1:n toimitusjohtaja) on vakuuttanut FIAlle, että tulossa on toimenpiteitä, joilla varmistetaan, ettei vastaavaa enää tapahdu, Ben Sulayem sanoo FIAn verkkosivuilla.

– Kyse ei ole vain Formula 1:n vaan myös esimerkiksi Formula E:n ja WEC-sarjan ongelmasta, kun lähtöruudukossa on toisinaan aivan liikaa ihmisiä. En epäile, etteivätkö promottorit noudattaisi FIAn turvallisuusvaatimuksia, mutta on FIAn tehtävä varmistaa kaikille turvallinen ympäristö. Turvallisuus on moottoriurheilussa kaikkein tärkeintä.