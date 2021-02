Netinkäyttö pysyy edullisena EU-maissa ainakin 10 vuoden ajan – komissio ehdottaa, etteivät roaming-maksut palaa

Euroopan komissio ehdottaa 10 vuoden jatkoaikaa roaming-sääntelylle, jolla on poistettu verkkovierailujen lisämaksut EU:n sisällä. Vuonna 2017 voimaan tullut sääntely on halventanut matkapuhelimen käyttöä ja verkossa surffailua matkailtaessa muissa EU-maissa.

Komission uuteen esitykseen sisältyy myös vaatimus verkkopalvelujen laadusta. Jos liittymään kuuluu kotimaassa esimerkiksi 4g- tai 5g-yhteys, tulisi sama nopeus tarjota myös verkkovierailun aikana, jos vastaavan nopeuden verkkoja on tarjolla matkakohteessa.

Pidetty uudistus

Roaming-maksujen poisto on ollut yleisesti varsin pidetty EU-uudistus. Komission varapuheenjohtaja Margrethe Vestager toteaa tiedotteessa, että roaming-maksujen poisto on loistoesimerkki siitä, miten EU on helpottanut kansalaistensa yhteydenpitoa ja elämää.