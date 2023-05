MTV seuraa: Miamin GP – Verstappen tekee hurjaa nousua, Bottas sinnittelee

Liveseuranta:

Kierros 12/57: Perez johtaa Alonsoa 2,5 sekunnilla, Sainz aivan maanmiehensä kannoilla. Verstappenin ero kärkeen on enää alle viisi sekuntia. Bottaksella on vaikeuksia pysyä kovilla renkailla ajavan Oconin kyydissä. Ero on vajaat kolme sekuntia. Hamilton on edelleen vasta 13:s.