Mohamed Salah – Valioliigan kauden paras

Liverpoolin egyptiläistähti Mohamed Salah valittiin lauantaina jalkapallon Englannin Valioliigan kauden pelaajaksi. Palkinnon saaja ratkaistiin yhdistämällä yleisöäänet jalkapalloasiantuntijoiden ääniin.

Salah voitti kyseisen palkinnon myös kaudella 2017–2018. Hän on johtanut Liverpoolin marssia Valioliigan mestaruuteen. Kyseessä on Liverpoolin seurahistorian 20:s Englannin miesten mestaruus.

Salah on tehnyt tällä kaudella liigassa 28 osumaa ja johtaa maalipörssiä viiden maalin erolla Newcastlen Alexander Isakiin. Egyptiläishyökkääjä on myös maalisyöttöpörssin kärjessä. Hän on antanut 18 osumaan syötön ja on kahden maalisyötön päässä Kevin De Bruynen ja Thierry Henryn yhden kauden ennätyksestä.

Salahin ja Isakin lisäksi kuluvan kauden parhaaksi pelaajaksi olivat ehdolla Liverpoolin Virgil van Dijk sekä Ryan Gravenberch, Nottingham Forestin Morgan Gibbs-White sekä Chris Wood, Arsenalin Declan Rice ja Brentfordin Bryan Mbeumo.

Valioliigan kausi päättyy kuluvan viikon sunnuntaina.