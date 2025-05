MM-kisat Poriin? Puhutaan sadoista tuhansista euroista

Kansainvälinen jääpalloliitto FIB on näyttänyt vihreää valoa Poriin ensi tammikuuksi haettaville jääpallon MM-kisoille. Jääpalloliiton puheenjohtaja Antti Parviainen kertoi torstaina STT:lle, että lopullinen päätös kisahausta tehdään kesäkuussa, sillä FIB:n hallitus kokoontuu 24. kesäkuuta.

– FIB:n mukaan voimme edetä hankkeessa. Ennen lopullista sopimuksen allekirjoitusta pitää varmistua kisaisännyyden taloudellisista ehdoista kansainvälisen liiton, Porin kaupungin ja paikallisen seuran Narukerän kanssa, Parviainen totesi.

Miesten ja naisten turnaus on määrä pelata ennen Milano-Cortinan olympialaisia. Porissa käytössä on yksi täysimittainen tekojää. Viime vuosina MM-kisat on totuttu pelaamaan halleissa Venäjällä tai Ruotsissa.

Parviaisen mukaan kisabudjetissa puhutaan sadoista tuhansista euroista.

– Pori olisi kisojen suhteen voittaja, sillä MM-kisat toisivat kaupunkiin 200–300 ihmistä viikoksi tammikuussa, Parviainen muistutti kisojen talousvaikutuksista.