Miten käy Ylen suosikkiohjelmien? Toimitusjohtaja Ylä-Anttilan mukaan "kruununjalokivistä" ei luovuta

Yhteistyö kaupallisen median kanssa mahdollista

– Yksi vaihtoehto on, mitä on täällä jo tehtykin, että esimerkiksi MTV:n kanssa on jaettu jalkapallon MM-kilpailut. Se on hyvä koeteltu tapa myös muun muassa Ruotsissa. Siinä molemmat osapuolet voittavat ja kalliita oikeusmaksuja pystyään jakamaan.