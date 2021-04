Mitä tapahtuu, kun viimeinen sotaveteraani kuolee? Näin veteraanien muisto pidetään kirkkaana tulevaisuudessakin

Veteraanien keski-ikä on kuitenkin 95 vuotta ja vielä joskus tulee aika, kun yhtäkään veteraania ei ole hengissä. Kela on arvioinut tämän hetken koittavan vuonna 2036.

Suomen Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja Sakari Martimo kertoo, ettei veteraaneja koskeva työ suinkaan lopu viimeisen veteraanin kuolemaan. Suomeen on jo perustettu neljä paikallista perinneyhdistystä, ja yhdsitykset on tarkoitus saada kattamaan koko maa. Niiden tarkoituksena on muistaa ja vaalia veteraanisukupolven perinnettä, näiden tekoja ja arvoja.