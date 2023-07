Mitä Helsingin huippukokouksesta jää käteen? Tästä Yhdysvaltain ja Pohjoismaiden johtajat sopivat

Kokouskumppanit ilmoittavat yksiselitteisesti tuomitsevansa Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan ja tukevansa Ukrainaa jatkossakin niin kauan kuin se on tarpeen.

Kokouksessa on painotettu myös ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan toimimista esimerkiksi nopeuttamalla puhtaaseen energiaan siirtymistä.



– Tässä yhteydessä päämiehet painottivat, että on tärkeää suojella ja säilyttää arktista aluetta sekä edistää sen kestävää taloudellista kehitystä yhteistyössä arktisen alueen alkuperäiskansojen kanssa.



He myös linjasivat, että Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden yhteistyön lisääminen auttaa vähentämään kriittisiä strategisia riippuvuuksia.