Ministerin tehtävät jättävä Kai Mykkänen: Nyt en ole enää puoluepoliittisten kiistojen osapuoli

– Nyt oli kiehtovaa päästä [tekemään töitä] astetta operatiivisemmin ja pitkäjänteisemmin ja puolueista riippumattomassa roolissa. Se on minulle taas uusi vaihe elämässä.

Mykkänen on toiminut eduskunnassa paitsi ympäristöministerinä myös sisä-, ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Ennen kansanedustajauraansa Mykkänen työskenteli johtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa.

– Rakkaus kotikaupunkiin ja havainto siitä, että Espoo on valtavan merkittävä lasten ja nuorten pärjäämisen kannalta koko Suomelle [vaikuttivat tehtävään hakemiseen]. Kansainvälistymisen haaste on meille sellainen, että me voimme yrittää taklata paremmin kuin muut ja näyttää esimerkkiä, Mykkänen sanoi.