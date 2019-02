Mikä ihmeen kansallinen hätätila? Trump on julistanut niitä jo kolme, mutta neljäs herättää eniten vastustusta

Yhdysvalloissa on meneillään kansallinen hätätila. Itse asiassa maa on ollut jatkuvassa hätätilassa yhtäjaksoisesti neljä vuosikymmentä. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä päällä 31 eri kansallista hätätilaa, ja presidentti Donald Trump suunnittelee 32:sta saadakseen rakennettua muurin Meksikon-vastaiselle rajalle.