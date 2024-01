Miisa Grekov saapui Venla-gaalan punaiselle matolle upeassa kukkaluomuksessa

Grekov on ehdolla Vuoden esiintyjäksi. Hän kertoo, että hänellä on suuri kunnia olla ehdolla samassa kategoriassa idolinsa kanssa.

– Koen, että olen tv-alalla vielä hieman untuvikko. Haluan oppia konkareilta. Minun yksi suuri idoli on Katja Ståhl. On todella hieno kunnia olla hänen kanssaan samassa kategoriassa. On todella liikuttavaa, että seuraajani halusivat äänestää minut finaaliin, Grekov kertoo.